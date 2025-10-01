'Türkiye’nin En Zengin 100 Kişi ve Ailesi' araştırmasına göre Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, 2 milyar TL'lik serveti ile Türkiye'nin en zengin 29.kişisi oldu.

Ekonomist Dergisi'nin her yıl hazırladığı rapora göre, geçtiğimiz yıl 1.1 milyar dolarlık serveti ile 41.sırada yer alan Ahmet Ahlatcı, bu yıl 12 basamak birden yükselerek 29.sıraya yerleşti.

Listenin başında Koç ailesi yer alırken, Koç'u Sabancı ailesi ve Tara ailesi takip etti.

AHLATCI ÇALIK VE ÖZDEMİR'İ GERİDE BIRAKTI

Ahlatcı, sıralamada Türkiye'nin en tanınmış zenginlerinden Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık'ı ve Limak İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir'i geride bıraktı.

Ahlatcı Holding bugün yurtiçi ve yurtdışında 70 şirketi 5 binden fazla çalışanıyla, savunma sanayiden, enerjiye sağlığa, kıymetli madenlerden finansa, ileri teknolojilerden otomotive, havacılıktan madenciliğe, gayrimenkul yatırımından imalat sanayisine uzanan geniş bir yelpazede 10 farklı sektörde faaliyetine hız kesmeden devam ediyor. Ahlatcı Çorum'a yeni kurulacak 2.OSB'ye de bin 600 kişinin çalışacağı füze yakı üretim tesisi kurmayı planlıyor.

AVNİ ÇELİK 91.SIRADA

Listede Ahmet Ahlatcı'nın dışında Çorumlu Sinpaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Avni Çelik de yer aldı.

Çelik, 500 ile 750 milyon dolar arasındaki serveti ile listede 91.sırada kendine yer buldu.