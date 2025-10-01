Çorum'un Alaca ilçesinde hizmet veren erkek berberlerinin kış dönemi çalışma saatleri yeniden belirlendi.

Alaca’da hizmet veren erkek berberlerinin kış dönemi çalışma saatleri yeniden belirlendi. Alaca Esnaf Odası, 1 Ekim 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni kapanış saatini kamuoyuna açıkladı.

Alaca Esnaf Odası Başkanı İsmail Ataç’ın imzasıyla yayımlanan duyuruda, ilçedeki erkek kuaförleri için kış saati uygulamasına geçildiği bildirildi. Yapılan düzenlemenin hem esnafın hem de vatandaşların mağduriyet yaşamaması amacıyla hayata geçirildiği ifade edildi.

Resmî Açıklama: Kapanış Saati 20.00

Oda yönetiminin yaptığı açıklamada uygulamanın başlangıç tarihi ve kapanış saati net şekilde duyuruldu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“01.10.2025 tarihinden itibaren kış saati uygulamamız başlamıştır. İşyeri kapanış saatimiz 20:00 olarak belirlenmiştir. Tüm üyelerimizin ve vatandaşlarımızın bilgisine önemle duyurulur.”

Vatandaşlara Uyarı

Alınan karara göre, kış dönemi boyunca Alaca’daki tüm erkek berberleri en geç saat 20.00’de dükkanlarını kapatacak. Özellikle iş çıkışında berbere gitmeyi planlayan vatandaşların mağduriyet yaşamaması için bu yeni düzenlemeyi dikkate almaları gerektiği hatırlatıldı. (Haber Merkezi)