AK Parti Çorum Milletvekili Av. Yusuf Ahlatcı, AK Parti İl Başkanı Av. Murat Günay, Seçim İşleri Başkanı Av. Abdulbaki Kartancı ve parti yöneticileri ile birlikte Düvenci Belediye Başkan Adayı Necmettin Yalçın’a destek ziyaretinde bulundular.

Dün akşam Düvenci’deki seçim bürosunu ziyaret eden AK Parti Çorum Milletvekili Av. Yusuf Ahlatcı ve AK Parti İl Başkanı Av. Murat Günay, burada yaptıkları konuşmada Düvenci Belediye Başkan Adayı Necmettin Yalçın’ın yanında olduklarını belirterek, destek istediler.

Necmettin Yalçın da 2014 yılında ilk aday olduğunda ne vaat etti ise halı saha hariç hepsini 2 dönemlik belediye başkanlığı süresinde yaptığını ifade ederek, halı sahayı da bu yıl yapacaklarını söyledi.