ZEYNEP RÜMEYSA GÖKGÖZ

AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan’ı sosyal medya hesabından bir mesaj yayımlayarak kınadı. Ahlatcı, Özkan’ın sözlerinin ahlâk dışı ve hadsizce olduğunu söyledi.

Kınama mesajında, Tuncay Özkan’ın sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sarfettiği sözleri siyaset üslubunun dışında bulduğunu ifade eden Milletvekili Ahlatcı mesajında şunları söyledi:

“CHP Milletvekili Tuncay Özkan’ın Cumhurbaşkanımıza yönelik sarf ettiği sözler hadsiz, ahlak dışı ve siyaset üslubunun dışındadır. Recep Tayyip Erdoğan asla yalnız değildir. Sayın Cumhurbaşkanımıza hem devletimizin başı hem davamızın lideri olarak her daim sahip çıkmak, onun hukukunu gözetmek boynumuzun borcudur.

Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik her türden hakaretin ve kötülüğün bedeli gerek hukuk önünde gerekse de siyaseten elbette ödetilir. Ülkemize ve milletimize hizmet etmek için gece gündüz demeden çalışan Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik söylenen terbiyesiz ve ahlak dışı sözleri şiddetle kınıyorum.”