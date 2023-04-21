AK Parti Milletvekili Adayı Yusuf Ahlatcı, seçim çalışmaları kapsamında gittiği Düvenci Beldesi'ne doğalgaz sözü verdi.

Yusuf Ahlatcı, Düvenci Beldesi'nde kendisini bekleyen vatandaşlarla bayramlaştı.

Düvenci Belediye Başkanlığı binası önünde Düvenci Belediye Başkanı Necmettin Yalçın ve vatandaşlar tarafından karşılanan Ahlatcı, belde halkıyla bayramlaştı.

Bayramlaşma törenine, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti Belde Teşkilat Başkanı Çetin Türk, Gençlik Kolları Başkanı Erkan Kaya, AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyeleri ve belde halkı katıldı.

AK Parti Düvenci Belde Başkanı Çetin Türk, Belde Belediye Başkanı Necmettin Yalçın ve Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın blrer konuşma yaparak, 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlerde Cumhur ittifakının Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'ye destek istediler.

Necmettin Yalçın ile 5 yıllık il başkanlığı sürecinde güzel bir ortamda çalışma fırsatı bulduklarına değinen Ahlatcı, Düvenci Beldesi'ne boş gelmediklerini belirterek, Düvenci'nin Türkiye'de ilk defa doğalgaz kullanan belde olacağını açıkladı.

Düvenci Beldesi'nde doğalgaz çalışmalarının Eylül -Ekim aylarında başlanacağının müjdesini veren Ahlatcı, çalışmaların yıl sonuna kadar da tamamlanacağını kaydetti.

Belde mahalle muhtarları ile belediye binasında biraraya gelen Ahlatcı, muhtarların talep ve isteklerini dinleyerek, not aldı.

Belde gençleri ile sohbet eden Ahlatcı, gençlerin futbol sahası isteğine olumlu cevap verdi.

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde Cumhur ittifakının Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'a ve AK Parti'ye gençlerden destek isteyen Ahlatcı, teröristlerle pazarlık masasına oturan günümüz CHP'sine oy verilemeyeceğini söyledi.

Ahlatcı, Düvenci'nin Güney Köyü hattına istenen sıcak asfalt isteğine hemen İl Özel İdaresi Genel Sekreterini telefonla arayarak, asfalt mevsiminin başlaması ile yolun yapılmasını istedi.