AK Parti Çorum Milletvekili Av. Yusuf Ahlatcı, geçtiğimiz günlerde Karacaköy'de çıkan yangında evi yanan Hasan Celikara'yı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Milletvekili Av. Yusuf Ahlatcı, Celikara ailesine yaralarının sarılması için devletin her daim yanlarında olduğunu söyledi.

Celikara ailesi ise Ahlatcı'ya istek ve ihtiyaçlarını ilettiler. Ahlatcı da ailenin taleplerini not alarak, çözüm noktasında gerekenlerin yapılacağının sözünü verdi.

Ahlatcı'ya ziyarette köy muhtarı Salih Biçer ve parti yöneticileri eşlik etti.