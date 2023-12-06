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AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Organize Sanayi Bölgesinde fabrikaları ziyaret etti.

AK Parti İl Başkanı Murat Günay ile birlikte OSB’de bulunan Duduoğlu Çelik Döküm Fabrikası ve Golonya Kozmetik firmasını ziyaret eden Milletvekili Ahlatcı, firmaların yetkililerinden çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Milletvekili Ahlatcı, istihdam sağlayarak, ülke ekonomisine katkı sağlayan fabrika sahiplerine de teşekkür etti.

“AK Parti kadroları olarak her zaman sanayicimizin ve üreticimizin yanında olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz” diyen Milletvekili Ahlatcı, ziyaretlerinde işçiler ile de bir araya gelerek onlarla sohbet etti.

İşçilerin isteklerini dinleyen Milletvekili Ahlatcı, “Allah sizlere kaza bela göstermesin ailenizle sağlıklı ve mutluluk dolu bir hayat diliyorum” dedi.

Ahlatcı, çalışan emekçilerin her zaman yanında olduklarını da ifade etti. (Haber Merkezi)