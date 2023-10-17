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AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, İl Özel İdaresi tarafından Buharaevler Mahallesi İbrahim Çayırı'na yapılacak okulun ihalesinin gerçekleştirildiğini duyurdu.

Çorum'a modern bir eğitim yuvası daha kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Ahlatcı;

"Çorum İl Özel İdaresi tarafından Buharaevler Mahallesi İbrahim Çayırı mevkiinde gerçekleştirilen ilkokul ihalesi sonucunda, şehrimize modern bir eğitim yuvası kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Eğitim, toplumumuzun en değerli hazinelerinden biridir. Eğitimcinin ve öğrencinin yanında olmak, onların en iyi imkanlara erişimini sağlamak AK Parti olarak en önemli hedeflerimizden biridir. Bu yeni okul, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın daha iyi bir eğitim alabilmesi için tasarlanmıştır. Emeği geçen herkese teşekkür eder, şehrimize hayırlı olmasını dilerim." ifadelerini kullandı