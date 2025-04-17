Ahlatcı Holding, Konya’da hayata geçireceği büyük ölçekli Alışveriş Merkezi (AVM) projesi için çalışmalara resmen başladı.

200 milyon dolarlık dev yatırımın ilk adımı olan zemin etüdü çalışmalarının başlatıldığı duyuruldu.

Ahlatcı Holding tarafından yürütülen projede mimari çizimlerin tamamlandığı ve inşaat sürecinin yaklaşık 2.5 yıl süreceği belirtildi.

Konya'da bir zamanlar popüler olan Kipa Alışveriş Merkezleri Çorumlu Ahlatcı Holding tarafından satın alınmıştı.

2017 yılında AVM'nin yıkılmasının ardından yeni bir proje için çalışmalar başladı. Ahlatcı Holding'in bölgeye yaklaşık 200 milyon dolarlık bir yatırım yapacağı duyurulmuştu.

PROJENİN ÇİZİMLERİ TAMAMLANDI

Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Emin Ahlatcı, daha önce yaptığı açıklamada gayrimenkul sektöründe faaliyet gösterdiklerini ve 2017 yılında Çorum'da bir alışveriş merkezi inşa ettiklerini belirtmişti. Ahlatcı, aynı yıl Elazığ ve Konya'da da arsalar satın aldıklarını ve bu arsalar üzerindeki projelerin tamamlandığını, inşaatlara başlanacağını ifade etmişti.

3 YIL İÇİNDE TAMAMLANMASI ÖNGÖRÜLÜYOR

Konya'daki proje kapsamında, AVM, ticaret merkezleri ve konutlardan oluşan karma bir yaşam alanı inşa edilmesi planlanıyor. Projenin yaklaşık 2,5-3 yıl içinde tamamlanması öngörülüyor. Birçok mağazanın hizmet vereceği AVM bölgede büyük bir eksiği gidermiş olacak.

ZEMİN ETÜDÜ BAŞLADI

Bu açıklamalardan sonra, Konya'da eski Kipa'nın arazisinde zemin etüdü çalışmalarına başlandı.

Edinilen bilgilere göre, "Konya AHL PARK-OFİS-AVM" adını taşıyacak projenin inşaatına kısa süre içinde başlanması bekleniyor.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte Konya'nın ticari ve sosyal hayatına önemli bir katkı sağlaması öngörülüyor.