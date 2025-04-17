Trendyol 1.Lig maçlarını yayınlayan TRT Spor, haftalardır Çorum FK'nın maçlarını yayınlamıyor.

TRT Spor'un bu hafta 51 puanla play off'un en güçlü iki adayı olan Amedspor-Çorum FK karşılaşmasını yayınlamaması taraftarları çileden çıkardı.

Taraftarlar sosyal medya hesaplarından 'Çorum FK'ya sansür mü uygulanıyor?' şeklinde tepkisini gösterirken, haftalardır aynı gün ve saatte oynanan maçlarda TRT Spor'un Çorum FK'nın maçını yayınlamamasına anlam verilemedi.

TRT Spor geçtiğimiz hafta oynanan Çorum FK-Manisa maçı yerine Ankaragücü-Boluspor maçını yayınlamıştı.

Yine bu hafta aynı gün ve saatte oynanacak Amedspor-Çorum FK maçı yerine Boluspor-Karagümrük maçını canlı verecek.

32.haftada aynı gün ve saatte oynanan Çorum FK-Esenler Erokspor maçı yerine Fatih Karagümrük-Erzurumspor FK maçını yayınlayan TRT Spor, 31.haftada ise Pendik-Çorum FK maçı yerine Adanaspor A.Ş. - Uğur Okulları İstanbulspor maçını canlı vermişti.