AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, ramazan ayı nedeniyle yazılı bir mesaj yayımladı.

Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden kurtuluş olan Ramazan-ı Şerif’in Milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz eden Milletvekili Ahlatcı, “Ramazan ayı ile buluştuğumuz her zaman; bu hissiyatı, samimi ve gönülden yaşamayı, millet olarak ifade ettik ve etmeye devam ediyoruz” dedi.

Ramazan’ın ruhuna uygun birçok faaliyeti birlik ve beraberlik içinde yürütüldüğüne vurgu yapan Ahlatcı, Ramazan ayı, rahmet kapılarının sonuna kadar açıldığı kutsal bir ay olduğuna dikkat çekerek, “Mağfiret, bolluk ve bereket ayı olan bu ay, yardımlaşma ve paylaşmanın arttığı, içerisinde bin aydan hayırlı olan Kadir Gecesini barındıran, mucizelerle dolu bir aydır.

On bir ayın sultanı Ramazan ayının milletimizin birlik ve beraberliğinin kuvvetlenmesine, tüm insanlık için bereket, sağlık, barış ve huzur getirmesini temenni eder, başta Çorumlu hemşehrilerim olmak üzere tüm İslam Âleminin Ramazan-ı Şerifini kutlar, sevgi ve saygılarımı sunarım” açıklamasında bulundu. (Haber Merkezi)