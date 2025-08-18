AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı Amatör Spor camiası ile bir araya geldi. Ahlatcı amatör spora yaptıkları çalışmaları anlattı ve camianın taleplerini aldı. Kadeş Meydanındaki Belediye Sosyal Tesislerinde düzenlenen kahvaltılı toplantıya Yusuf Ahlatcı ile birlikte AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz, Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Feyyaz Velidedeoğlu, Düvenci Belediye Başkanı Necmettin Yalçın, Çorum Belediyesi Spor Gençlik ve Gençlik Hizmetleri Müdürü Nadir Solak, Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Başkanı Yasin Aksoy, İl Hakem Kurulu Başkanı Mahmut Selçok, ASKf Yönetim Kurulu üyeleri, kulüp başkanları, İl Temsilcileri, antrenörler ve kulüplerin temsilcileri katıldılar.

Toplantının açılış konuşmasını yapan ASKF Başkanı Ferhat Arıcı, geçtiğimiz aylarda imzalanan Çorum spor tesisleri hakkında bilgilendirmek ve özellikle Amatör Spor Evinin son durumu hakkında bilgiler vermek için amatör camia ile bir araya gelen Yusuf Ahlatcı’ya teşekkür etti.

Gençlik ve Spor İl Müdür vekili Feyyaz Velidedeoğlu da konuşmasında Çorum’da spor tesislerinin 7/24 Çorum halkının hizmetinde olduğunu belirterek yapılacak yeni tesisler ile birlikte Çorum’un bu alanda büyük bir ivme kazanacağını söyledi. Velidedeoğlu çocukları ve gençleri kötü alışkanlıklardan kurtarmanın yolunun spor alanlarından geçtiğini belirterek bunun içinde tüm spor camiası ile elele vererek çalışmaya bundan sonrada devam edeceklerini söyledi.

AK Parti Merkez ilçe Başkanı Mustafa Alagöz ise amatör sporun içinden gelen birisi olarak bu çalışmalara büyük önem verdiğini belirterek iktidar olarak Çorum’a bir çok tesis kazandırdıklarını ve buna devam edeceklerini belirterek milletvekili Yusuf Ahlatcı’ya bu çalışmaları nedeni ile teşekkür etti.

Son olarak konuşan Yusuf Ahlatcı ise Çoruma her alanda olduğu gibi sportif olarak önemli tesisler kazandırdıklarını belirterek açıklanan tesislerin birinci aşama olduğunu önümüzdeki aylarda ikinci aşamasında yeni müjdeleri olacağını söyledi.

Açıkladıkları spor tesislerinin toplam maliyetinin 600 milyon lira olduğunu belirten Ahlatcı ‘Gençlik ve Spor Bakanlığı kanalı ile 15, Özel İdare tarafından 20 olmak üzere 35 mini futbol sahası Çorum’a kısa sürede kazandıralacak. Sahası olmayan Düvenci Beldemize ise 90x55 nizami futbol sahası soyunma odası ve tribünleri özlemle beklediği sahaya kavuşturacağız. Çok ihtiyaç duyulan Spor Lisesi ve Fen Lisesi’ne iki adet spor salonu hizmete açılacak.

Bu ilk etap tesislerin ardından bir iki ay içinde ikinci müjdeler için Ankara’da çalışmalar sürüyor ikinci paket tesislerinde imzalarını atacağız. Bunların içinde Gençlik Merkezleri de olacak. İnanıyorum ki bu tesislerimizde hizmete başladıktan sonra Çorum her alanda olduğu gibi spor anlamında da çağ atlayacaktır’ dedi.

Ahlatcı’nın konuşmasının ardından toplantıya katılanların talepleri alındı. Taleplerin başında futbol camiası Çorum’un acil en az iki nizami sahaya ihtiyaç duyduğunu bunun içinde büyük bir kompleks yapılabileceğini söylediler, Yapılan tesislerin eksikleri dile getirilirken okulların saha ve salon antrenörlerin ise EYS ve Halk Eğitim Kurslarının yeniden açılması taleplerini tek tek not olan Yusuf Ahlatcı bunların takipçisi olacağını söyledi. Ahlatcı telefonun ihtiyaç duyan tüm hemşehrilerine 24 saat açık olduğunu ve Ankara’da bir odaları olduğunu unutmamalarını istedi ve katılım gösteren herkese teşekkür etti.