Yusuf Yağız Bayram, Çorum'da poligon olmamasına rağmen trap yarışlarında aldığı derecelerle dikkat çekiyor.

Türkiye Atıcılık Federasyonu tarafından 15-17 Ağustos tarihleri arasında Kahramanmaraş’ta Trap 4. Bölgesel Malazgirt Kupası müsabakaları yapıldı.

Çorum ve Türkiye’nin çeşitli illerinden ve KKTC’den toplam 98 yarışmacının katıldığı müsabaka 2 gün sürdü.

Atışların sonunda Çorumlu sporcu Yusuf Yağız Bayram “Genç Erkekler” kategorisinde birincilik elde etti.

Zorlu müsabada rakiplerini geride bırakan genç sporcu, Çorum’un spor alanındaki potansiyelini bir kez daha ortaya koydu.