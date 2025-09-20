Çorum'un Alaca ilçe Belediye Başkanı Şerif Arslan ve TSO Başkanı Günser Şirin, Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı’yı ziyaret etti.

Ziyarette, Alaca’da kurulması planlanan Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili kapsamlı bir dosya Ahmet Ahlatcı’ya sunuldu.

Başkan Arslan, Alaca’nın ekonomik ve sanayi anlamında güçlü bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayarak, “Canla başla kollarımızı sıvadığımız Organize Sanayi Bölgemiz ile ilgili hazırlamış olduğumuz dosyamızı kendilerine sunduk. İlçemizin geleceği için büyük önem taşıyan bu projenin hayata geçirilmesi adına önemli adımlar atıyoruz” dedi.

Ahmet Ahlatcı, roket ve füze yakıt üretim tesisiyle ilgili sunulan dosyayı dikkatle inceleyeceğini ve konuyla yakından ilgileneceğini belirtti.

Başkan Arslan, Ahmet Ahlatcı’nın bu yatırımı ilçeye yapması durumunda ilçenin ekonomik kalkınması açısından tarihi bir fırsat olacağının altını çizerek, “Sayın Ahmet Ahlatcı’ya, ilgi ve alakalarından dolayı ilçem ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Alaca için canla başla çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu. Ziyaret, samimi bir sohbet ortamında gerçekleşirken, ilçenin geleceği için yapılacak yatırımlar konusunda güçlü bir iş birliği mesajı verildi