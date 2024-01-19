Ahlatcı Holding tarafından satın alınan Adabank faaliyetlerine Dünya Katılım Bankası olarak devam edecek.

215 MİLYONA SATIN ALMIŞTI

AHL Ahlatcı Finansal Yönetim 7.9 milyon dolara satın aldığı Adabank’ı satın aldıktan sonra şirketin ticaret unvanını “Dünya Katılım Bankası Anonim Şirketi” olarak değiştirdi.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada bu değişikliğin gerçekleştirildiği bildirildi.

Adabank’ı satın alan AHL Ahlatcı Finansal Yönetim AŞ, Adabank Anonim Şirketinin ticaret unvanının “Dünya Katılım Bankası Anonim Şirketi” olarak tescil işleminin gerçekleştirildiğini duyurdu.

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, “Şirketimizin yüzde 70 oranında ve şirketimizin bağlı ortaklığı Enerya Enerji AŞ’nin yüzde 29 oranında pay sahibi olduğu AHL Ahlatcı Finansal Yönetim AŞ tarafından; ‘Adabank Anonim Şirketi’nin ticaret unvanının ‘Dünya Katılım Bankası Anonim Şirketi’ olarak tescili işleminin gerçekleştirildiği hususu şirketimize bildirilmiştir” denildi.