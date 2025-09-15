Ahlatcı Kuyumculuk Mesleki Eğitim Merkezi, yeni öğretim yılına, dün düzenlenen törenle başladı.

Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, törende yaptığı konuşmada, bu yıl lise ve kuyumculuk eğitimi almak üzere 700 gencin başvurduğunu belirtirken, “Gönül arzu ederdi ki hepsini okulumuza kabul edelim, ama kontenjanımızla sınırlı olduğumuz için bunlardan 201 gencimizi sınavla belirledik.” dedi.

Bu gençlerin, görecekleri bilimsel eğitim; teori ve pratik uygulamalar sonucunda, altın ve pırlanta üretiminin çok değerli ustaları olacaklarını vurgulayan Ahlatcı, ayrıca bu öğrenimlerini, asgari ücretin üçte biri düzeyinde bir gelir elde ederek, ailelerine yük olmadan sürdürme imkânını bulacaklarını söyledi.

Ahmet Ahlatcı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Türkiye’miz sanayi üretiminde ve ihracatta tarihi başarılara imza atarken, Ahlatcı Holding de, bünyesindeki şirketlerle üretim, istihdam ve ihracat açısından Çorum’u, ülkemizin süper ligine çıkarmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyor.

Ne var ki, tüm üretim sektörlerinde olduğu gibi bizim de, ara eleman bulmakta zorlandığımız bir gerçek. Maalesef, büyük oranda mesleksiz diplomalılar yetiştiren eğitim sistemimizin, herkes tarafından kabul edilen bir eksiği bu.

Biz de, elimizi taşın altına koyarak, istihdam garantili bir mesleki eğitim kurumu açıp kendi elemanımızı kendimiz yetiştirmek suretiyle devletimize bu anlamda destek verme ve başka sektörler açısından da örnek oluşturma sorumluluğunu hissettik.

Zira hepimiz, Türkiye Yüzyılı’nı en iyi biçimde değerlendirerek ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma yükümlülüğünü taşımaktayız.

Sevgili gençlerimizin de, bu bilinçle, kendilerini en iyi şekilde yetiştirip sektörümüzün vazgeçilmez elemanı olma adına ellerinden gelen çabayı göstereceklerine yürekten inanmaktayım.”