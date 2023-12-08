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Çorum B Klasman Hakemi Ahmet Ecevit 2. lig beyaz grupta ligde kalma mücadelesi veren iki takım Zonguldak Kömürspor ile Serik Belediyespor arasındaki kritik maçta düdük çalacak.

Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre Pazar günü saat 14’de Karaelmas Kemal Köksal Stad’ında oynanacak Zonguldak Kömürspor ile Serik Belediyespor arasındaki maçı Ahmet Ecevit yöretirken yardımcılıklarını ise İstanbul’dan Süleyman Yavaşoğlu ile Kayseri’den Osman Baruk yapacak.

Maçın dördüncü hakemi ise Sinop’tan Erdal Yılmaz.

Ligde 15. hafta maçları sonunda Zonguldak Kömürspor 14 maçta 10 puanla son sırada yer alırken Serik Belediyespor ise 15 maçta 13 puanla 15. sırada bulunuyor.