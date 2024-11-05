Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, Ege Denizi'nde dün akşam saatlerinde 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 20.03'te oluşan sarsıntının derinliği ise 6.45 kilometre olarak kaydedildi.

AHMET ERCAN O BÖLGEYE DİKKAT ÇEKTİ

Deprem bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, depremin ardından sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu. Kuzey Anadolu Kırığı'nı işaret eden Ercan, bu kesimde 7.2 büyüklüğüne ulaşabilecek bir deprem beklendiğini ifade etti.

"NE ZAMAN BİLMİYORUZ"

Ercan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Kuzey Batı Ege'de Haldiiki yarım adası güney kolunda olan M5,3'lük deprem, Kuzey Anadolu Kırığı'nın üzerinde olmuştur. Bu kesimde beklen deprem M7- M7.2'dir. Ancak ne zaman bilmiyoruz."