Ahlatcı Çorum FK, Keçiörengücü maçında sarı kart gören Hakan ve Ahmet İlhan cezalı duruma düştüler.

Devre arasında Iğdırspor’dan kırmızı siyahlı takıma transfer olan Hakan altı sarı kartla geldi.

Çorum FK forması ile ikinci sarı kartı Keçiörengücü maçında oyundan çıkarken vakit geçirmeye yönelik hareketinden dolayı sekizinci sarı kartı gördü ve cezalı durumu düştü.

Maçın ikinci yarısında oyuna giren Ahmet İlhan Özek ise rakibine yaptığı hareket nedeni ile bu sezonki dördüncü sarı kartını gördü ve cezalı durumu düştüler.

Hakan ve Ahmet İlhan pazar günü Kocaelispor ile oynanacak maçta forma giyemeyecekler.