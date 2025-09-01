Çorum’un tanınmış esnaflarından, 3N Dizayn sahiplerinden Ahmet Köklükaya ile pedagog öğretmen Fadime Erkurt hayatlarını birleştirdi.

Emekli İl Vaizi Mustafa Vehbi Köklükaya-Rabia Köklükaya çiftinin oğulları Ahmet ile Ayşe-Murat Erkurt çiftinin kızları Fadime için Anitta Otel Balo Salonu’nda düğün töreni düzenlendi.

Düğün törenine çiftin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Çorum Valisi Ali Çalgan, eşi Halide Çalgan, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Müftüsü Şahin Yıldırım, AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, AK Parti geçmiş dönem milletvekili Ahmet Sami Ceylan da katıldı.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın tarafından kıyılan nikahta çiftin şahitliklerini Vali Ali Çlagan, AK Parti Çorum İl Başkanı Yakup Alar ve geçmiş dönem milletvekili Ahmet Sami Ceylan ile Sariye Devrik ve Aybüke Karaman yaptı.

Aşgın, nikahı kıydıktan sonra çifte Türk bayrağı hediye ederek, evliliğin çifte, aileye ve ülkeye hayırlar getirmesini temenni etti.