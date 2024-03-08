Tokat’ta devam eden Okullu Yıldızlar Voleybol Yarı Final Grubunda Ahmet Tevfik ileri Ortaokulu grubundaki son maçında Samsun Çınarlık Ortaokulu önünde zorlanmada ve 3-0 galip gelerek gruptan birinci olarak çapraza yükseldi.

Ahmet Tevfik İleri Ortaokulu bugün saat 10’da Ali Yücel Spor Salonu’nda diğer gruptan ikinci olarak çıkan Sivas Şehit Adnan Saka Ortaokulu ile Türkiye finallerinde mücadele etmek için karşılaşacak. Diğer yarı final maçında ise Tokat Fevzi Çakmak Ortaokulu ile Ankada Ted Koleji Vakfı Özel Ortaokulu karşılaşacak. Bu maçları kazanan iki okul Türkiye finallerinde mücadele etmeye hak kazanacak.