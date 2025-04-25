Ahlatcı Çorum FK kırmızı siyahlı sevgisini çocuklara aşılamak ve kulübün şehir ile bütünleşmesine sağlamak amacı ile geçtiğimiz yıllarda eksik olan faaliyetlere devam ediyor.

Kırmızı Siyahlı kulüp futbolcuları dün Ahmet Tevfik İleri Ortaokulu’nu ziyaret etti burda öğrencilerle sohbet etti sorularını cevapladı ve imza atıp selfi çekimleri yaptılar.

Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Ercan ile birlikte futbolcular Ferhat Yazgan, Zargo Toure, Hasan Hüseyin Akınay ve Atakan Cangöz dün öğlen saatlerde Ahmet Tevfik İleri Ortaokulu’nu ziyaret ettiler.

Ahmet Tevfik İleri Ortaokulu Müdürü idarecileri, öğretmenleri ve öğrencileri tarafından alkışlarla karşılanan Çorum FK sporcuları daha sonra minik hayranlarının sorularını cevapladı ve onların istekleri kırmayarak fotoğraf çektirdiler.

Ziyaret sonunda futbolcular minik öğrenci hayranlarının formalarını imzaladılar.

Ahmet Tevfik İleri Ortaokulu Müdürü Çorum FK futbolcularıına bu ziyaretleri nedeni ile teşekkür etti.