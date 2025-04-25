Samsun’da yapılan Türkiye Kadınlar Boks Şampiyonasında Çorum’dan Elanur Akça üçüncü olarak bronz madalya kazandı.

15-22 Nisan tarihleri arasında Samsun Atatürk Spor Salonu’nda yapılan Türkiye Yıldızlar, Gençler ve Büyükler Boks Şampiyonasında 70 ilden 738 sporcu mücadele etti. Çorum’dan yıldızlar 75 kiloda Titansportsclup adına mücadele eden Elanar Akça zorlu üç maçı kazanarak çıktığı yarı final maçında kaybederek bronz madalyanın sahibi oldu.

Titansqortsclup antrenörü Battal Güler yaptıkları çalışmalar sonunda Türkiye Şampiyonasında kürsüye çıkmayı başardıklarını hedeflerinin bu başarılarını gerek sporcu sayısı olarak gereksede başarı olarak daha yukarılarına çekmek olduğunu söyledi.