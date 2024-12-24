Çorum Belediyesi tarafından istihdama ve ekonomiye katkı sunmaya devam ediyor.

Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) işbirliğiyle ile “İşim Gücüm Üretim” projesi kapsamında Ahşap Tasarım ve Mobilya Atölyesi’nde kurslar başladı.

2023 yılında Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’nca (OKA) ile imzalanan protokol kapsamında Çorum Belediyesi tarafından işgücünün geliştirilmesi ve istihdama katkı vermek amacıyla hazırlanan ve SOGEP kapsamında desteklenen Ahşap Tasarım ve Mobilya Atölyesinde 20 kursiyerle kurslar başladı. Yaklaşık 2 ay sürecek olan kurslarda kadınlar ağaç oymacılığı, oyuncak ve hediyelik eşya yapımı, ahşap doğrama, montaj, ahşap CNC mobilya operatörlüğü alanında eğitim görecek.

Kursların sonunda üretilen tüm ürünler satışa sunulacak.