Türkiye’de sanayi dışında konutlarda doğalgaz kullanılan ilk ilçe unvanına sahip Sungurlu’da vatandaşlar 19 yıldır doğalgazın sağladığı konforla yaşıyor.

2006 yılında doğalgaza kavuşan ilçe halkı, hem ısınmada hem de mutfakta doğalgazı kullanmanın kolaylığını yaşıyor.

Dönemin Belediye Başkanı Ahmet Karacif, doğalgazın ilçeye geliş sürecini anlatarak Sungurlu’nun bu hizmete en erken kavuşan ilçe olmasının kendileri için gurur kaynağı olduğunu söyledi. Doğalgazı “asrın nimeti” olarak nitelendiren Karacif, “Sungurlu halkı her şeyin en iyisine layık” dedi.

“RÜYAMIZ 2005’TE BAŞLADI”

Çorum’da doğalgaza geçilmesinin ardından ilçelerde yapılan bir toplantıda konuyu dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler’e ilettiğini belirten Karacif, gerekli düzenlemelerin ardından taleplerinin olumlu karşılandığını söyledi. Enerji Piyasası Üst Kurulu’ndaki girişimlerin sonuç verdiğini ve Çorumgaz A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatçı’nın da kabulüyle çalışmaların başlatıldığını ifade etti.

15 Haziran 2006’da başlayan altyapı çalışmalarının ardından Sungurlu’ya doğalgaz, 29 Aralık 2006’da düzenlenen törenle Kurban Bayramı öncesinde verildi.

“VATANDAŞLARIMIZIN DUASINI ALIYORUZ”

Doğalgazın ilçeye büyük konfor sağladığını dile getiren Karacif, “Ev hanımları rahatladı, hava kirliliği sona erdi. İlçede karşılaştığım herkes memnuniyetini ifade ediyor. Doğalgaz, Sungurlu'nun yaşam kalitesini artırdı” dedi.

Sungurlu’nun coğrafi konumu nedeniyle şanslı bir ilçe olduğunu belirten Karacif, ilçenin Ankara–Samsun yolu üzerinde olması ve Mavi Akım Projesi’nin bölgeden geçmesinin doğalgaz sürecini hızlandırdığını söyledi.

Karacif, doğalgazın ilçeye kazandırılmasında emeği geçen dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Enerji Bakanı Hilmi Güler, Adalet Bakanı Cemil Çiçek, AK Parti Çorum milletvekilleri, Çorum Belediye Başkanı Turan Atlamaz ve Çorumgaz yöneticilerine teşekkür etti. Ayrıca doğalgazdan sonra ilçeye BOTAŞ Kompresör İstasyonu’nun kazandırıldığını da ifade etti.