Çorum'un yeni yerleşim yerlerinden Silmkent TOKİ'de vatandaşlar sağlık ocağı istiyor.

TOKİ sakinlerinin daveti üzerine Silmkent'te giden Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, vatandaşların sorun ve şikayetlerini dinledi.

Vatandaşlar, sağlık ocağı konusunda Başkan Aşgın'dan destek isterken, Başkan Aşgın da konunun çözülmesi için İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir'i arayarak vatandaşların talebini iletti.

NÜFUSUN 1500 OLMASI GEREKİYOR

Zehir, sağlık ocağı için Silmkent TOKİ'de oturan herkesin ikametgahını mahalleye alması gerektiğini ifade ederek, 500 nüfuslu Silmkent TOKİ'nin bin 500 kişiye çıkması halinde Sağlık Bakanlığı'na sağlık ocağı için başvuruda bulunabileceklerini dile getirdi.

CAMİNİN KUBBESİ'NDEN SU AKIYOR

Başkan Aşgın ayrıca TOKİ Camii'ndeki sorunlar için de Toplu Konut İdaresi Başkan Yardımcısı Osman Direnç'i aradı.

Cami'nin kubbesinden su aktığını aktaran Aşgın, sorunun çözümü için destek istedi.

TOKİ Başkan Yardımcısı Osman Direnç konu ile ilgileneceğini iletti.

Başkan Aşgın'a Silmkent TOKİ ziyaretinde MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz,