Çorum'un Sungurlu ilçesinde, İlçe Sağlık Müdürlüğü Organ Bağışı Birimi, 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında ilçedeki aile hekimlerine yönelik organ bağışı hakkında eğitim düzenledi.

Eğitim çalışmalarında organ ve doku bağış Forumu'nun nasıl doldurulacağı konusunda aile hekimlerine bilgiler verilirken, halkı bilinçlendirme çalışmaları da yapıldı.

Organ Bağışı Birim Sorumlusu Büşra Denli, Aile Sağlığı Merkezleri ziyaret edilerek Aile Hekimlerine organ bağışı süreci hakkında detaylı bilgi verildiğini belirtti. Merkezlerde muayene için gelen hastalara da organ bağışının önemi anlatılarak bilinçlendirme yapıldı.

Birim Sorumlusu Büşra Denli, “Organ bağışı, bir insanın hayatını kurtarma ya da yaşam kalitesini artırma fırsatı sunar. Organ bağışında bulunmak isteyen vatandaşlar, il ve ilçe sağlık müdürlükleri, Aile Sağlığı Merkezleri, devlet ve üniversite hastaneleri, organ nakil merkezleri ve ilgili derneklere başvurabilirler” şeklinde konuştu.