FATİH BATTAR

Çorum’da Aile Hekimleri Derneği ve Tabip Odası, Aile Sağlığı Merkeleri için ödenen gider ödemesi artışının çok az olduğunu belirterek, İl Sağlık Müdürlüğü önünde basın açıklamalı eylem yaptı.

Aile hekimleri adına basın açıklamasını okuyan Çorum Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Veli Nayman ve Çorum Tabip Odası Başkanı Dr. Özgür Koçak; “Aile sağlığı merkezlerinin 25 üzeri kalem halinde sabit gideri bulunmaktadır. Son 5 yıl içerisinde bu giderlerin enflasyon artışı yanında, ASM giderleri için ödenen gider ödemesi artışı çok geride kalmıştır.” dedi

Birçok aile hekimi, ebe, hemşire asli kadrosuna döndüğünü, birçok ASM’nin kira, elektrik faturasını ödeyemediğini belirten Dr Nayman, hatta merkezlerin standart sağlık hizmeti verilecek tıbbi ve hijyen malzemesini alamadığını, artan personel giderleri sebebiyle personel çıkarmak zorunda kaldıklarını ifade etti.

‘Son 5 yıl içerisinde resmi TÜFE artışı %331, asgari ücret artışı %611, kira artışı %400 olmuşken ASM giderleri için yapılan artış sadece %330 olmuştur.’ diyen Nayman, ASM gider ödeneğine oransal artışı tam bir hayal kırıklığı olduğunu dile getirerek, şunları söyledi;

“5 Temmuz 2023 tarihinde açıklanan %17.55 zam oranı ve 8077 TL ek ödeme, aile hekimliği çalışanlarının hak edişlerine ve hizmetin yürütülmesi için gerekli ASM gider ödeneğine oransal artışı tam bir hayal kırıklığı olmuştur. Aile hekimleri ve ASÇ’lerin sözleşme ve ödeme yönetmeliğinde yapılacak düzenlemelerle hak ediş ve gider ödeneklerinde iyileştirme yapılmadığı takdirde sistemden çıkışların artacağını ve sistemin tamamen tıkanacağı bir gerçektir. İvedi olarak, 05.07.2023 tarihinde açıklanan 8077 TL ek ödeme tavan ücrete yansıtılmalı ve emekliliğe etkisi olacak şekilde yeniden düzenlenmelidir. Ayrıca; Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde yer alan hem aile hekimleri hem de ASÇ’lerin ilk 1000 puana kadar olan temel hakediş katsayısı acil olarak % 100 arttırılmalı, eşdeğer meslek gruplarının temel ücretlerinin altında bir hak ediş alınması önlenmeli, aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarının 1000 puan üzeri hak ediş kalemi katsayısı mevcut açıklanan memur zamdan bağımsız olarak %50 arttırılmalı, ASM gider ödeneği oranları tüm ASM sınıflarında yapılacak değişiklikle %50 acil olarak arttırılmalı, Sosyo ekonomik gelişmişlik düzey ödemesinde bölge oranları deprem bölgesi öncelikli olarak güncellenmeli ve çarpan katsayısı %100 arttırılmalı, destek ve teşvik ödemesi ulaşılabilir bilimsel, gerçekçi oran ve kriterler ile yeniden düzenlenmeli, tüm aile hekimliği çalışanlarının alabilmesi sağlanmalı, destek ve Teşvik ödemesinde Aile sağlığı çalışanları için belirlenen tavan ücret oranı %3’den %21’e çıkarılmalı, ASÇ’ler için belirlenen hak ediş ücreti üst limiti tavan ücretin 1.5 katı uygulaması 3 kata çıkartılarak hak ediş üst limiti sınırlaması genişletilmeli, Aile hekimleri ve ASÇ’lerden alınan vergi yüzdelik dilimi sabit olmalı ve bu oran en fazla %20’yi geçmemelidir.”