Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen 2025 AilYılı kapsamında, Vali Ali Çalgan ve eşi Halide Çalgan, merkez ilçeye bağlı Büget Köyü’nde yaşayan Kemal ve Şerife Demirdere ailesine hane ziyaretinde bulundu.

Çorum’un örnek ailelerinden ve dört kuşağın bir arada olduğu Demirdere ailesiyle sohbet Vali Çalgan, 63 yıllık birlikteliğinin güzel hatıralarını dinlerken, yılların eskitemediği, paylaşıldıkça bereketlenen bir ömüre şahitlik etti.

Ailenin önemine dikkat çeken Çalgan, "Biz, örf ve adetlerimizi aile ortamında kazanırız. Bunları aile ortamında sevgiyle, şefkatle, merhametle, edeple medeni bir şekilde öğrendiğimiz müddetçe bu güzellik dalga dalga bütün topluma yayılır ve toplumda o derece huzurlu ve mutlu olur" dedi.

Kendisinin de büyük bir ailede büyüdüğünü anlatan Vali Çalgan, "Aile fertlerinin hepsinin bir arada olması müthiş bir duygu. Allah ağız tadınızı bozmasın. Sizlere sağlıklı ve mutlu uzun ömürler diliyorum" ifadelerini kullandı.

Ziyarette, Vali Yardımcısı Yeliz Mercan ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sahit Aydın da hazır bulundu.