Habertürk Televizyonu’nda yayınlanan Başka Meseleler programında konuşan ünlü kimyager ve akademisyen Prof. Dr. İbrahim Adnan Saraçoğlu, antibiyotiklerin tarihsel gelişimini ve önemli keşiflerini gündeme taşıdı.

Enfeksiyon kaynaklı ölümlerin olduğu savaş yıllarında bu sorunla başa çıkmak için yoğun bir şekilde araştırmaların başladığını söyledi.

Saraçoğlu, antibakteriyel özellikleriyle bilinen penisilinin keşfini anlatırken, o dönemde küfün verimliliğiyle ilgili yaşanan zorluklara değindi.

Topraktan elde edilen küften yeterli verim alınamaması araştırmaların sürekli olarak antibiyotik üretimini artırmak amacıyla sürdürüldüğünü ancak başarıya ulaşılamadığını belirtti. Ancak, Saraçoğlu’nun paylaştığı ilginç bir detay ise, Amerika’da pazar tezgahında satılan üzerinde küf bulunan kavunun keşfiyle ilgiliydi. Bu keşif, antibiyotik üretiminin verimini 1700 kat artırarak, bakteriyel enfeksiyonlarla mücadelede büyük bir adım atılmasına yol açtı.

Çorum kavununun antibiyotik üretimindeki rolüne dikkat çeken Prof. Dr. Saraçoğlu, ” Meşhur 10 dilim Çorum kavununun antibiyotikle olan ilişkisi, bilim dünyasında büyük bir etki yaratmıştır.” dedi.