Millî Eğitim Bakanlığının başlattığı ‘Ailemle Eğitim Yolculuğum’ projesi kapsamında İsmail Kakaç İlkokulu 3/C sınıfı öğrencileri aileleriyle birlikte hazırladıkları çalışmaları sergilediler.

Ailelerle sanat yolculuğu sanatla devam ediyor. Sanat deyince akla tabi ki tarihimizi, aşkımızı, inancımızı, zaferlerimizi, acılarımızı yansıtan türküler geliyor. Aileleriyle birlikte sanatla meşgul olan ve kaliteli zaman geçiren çocuklar, evde aileleriyle yaptıkları etkinlikleri gösterdikleri performansla izleyicilerle buluşturdular.

Okul Müdürü Cemalettin Tunç, emeklerinden dolayı sınıf öğretmeni Filiz Türk’e, 3/C sınıfı öğrencilerine ve ailelerine teşekkür etti.