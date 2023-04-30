YÜKSEL BASAR

AK Parti Alaca İlçe Teşkilatı tarafından seçim bürosunun açılışı yapıldı.

Seçim bürosunun açılışına Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu, AK Parti İl Başkanı Av. Murat Günay, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, AK Parti Çorum Milletvekili Adayları Av. Yusuf Ahlatcı, Av. Oğuzhan Kaya ve Zeki Gül, İlçe Başkanı Ragıp Agaçdan ve çok sayıda partili katıldı.

GÜL’DEN GECE-GÜNDÜZ ÇALIŞMA SÖZÜ

Açılışta konuşma yapan AK Parti 3. Sıra Milletvekili Adayı Zeki Gül, Alaca’ya yapılacak hizmetlerin takipçisi olacağını ve Alaca’nın gereken hizmeti alması için gece gündüz çalışacağını söyledi.

Konuşmasında 6’lı masayı da eleştiren Gül, şunları söyledi: “Bu seçim yüzyılın seçimi, bu seçim mazlum coğrafyayla zalimlerin bir mücadelesidir. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde AK Parti ülkeye çağ atlattı. Yüzüncü yılda Cumhuriyetimizin yapılamaz denilen bir çok şeyi hayata geçirdi. Milli muharip uçağı başta olmak üzere savunma sanayinde hem hava hem de kara silahlarında büyük yol kaydettik. 6’lı masa, yedincisi maşaları olan topluluk ne yapıyor anlamış değiliz. Ülkede iç savaş ve karışıklık çıkartmak için federasyon diyorlar özerklik diyorlar. Doğuda ve Güneydoğu’da devlet ya da devletçikler kurdurarak bu ülkeye iç savaş yaşatmak istiyorlar. Amerika yaşadığımız deprem felaketinin ardından bize savaş gemisi gönderdi. Nedeni ise bu ülkenin tekrar ayağa kalkamayacağını zannettiler. Ayağa kalkamayacaklar, yıkılacaklar, parçalanacaklar ve ülkeye el koyacağız diye savaş gemisini getirip beklettiler. Yüzyılın lideri, müminlerin ve müslüman dünyanın umudu olan sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde bu ülke nasıl ayağa kalktıysa bu son yaşadığımız deprem felaketinin ardından da dimdik ayakta. 14 Mayıs’ta vereceğiniz desteklerin ardından bu ülke dimdik ayakta kalmaya devam edecek. 6’lı masanın bu ülkeyi Avrupa’ya Amerika’ya peşkeş çekmesine müsaade etmeyeceğinizi çok iyi biliyorum” dedi.

‘KARNEMİZ SİZDE HEP PEKİYİ OLACAK’

Gül, milletvekili seçilmesi halinde karnesinde hep pekiyilerin olması için çaba göstereceğini belirterek, “Öğrenciler karnelerinde ortayla geçer, iyiyle geçer pekiyiyle geçer. Sizde bize karnemizin karnesini pekiyiyle doldurun ki biz de sizlerin hizmetine çok iyi hizmetlerle gelelim” diye konuştu.

AHLATCI: ALACALI KARARINI VERMİŞ

Gül’den sonra kürsüye gelen AK Parti 1. Sıra Milletvekili Adayı Av. Yusuf Ahlatcı ise Alacalı’nın kararını verdiği ifade ederek, şunları söyledi: “

7'li masaya şunu söylüyorum Alaca kararını vermiş Alaca'dan size çıksa çıksa hava gazı çıkar. Kıymetli Alacalılar Apo'nun heykelini dikeceğim diyenlere, hapisten çıkaracağım diyenlere Alaca oy verecek mi?

‘ALACA İSTEYECEK YUSUF AHLATCI YAPACAK’

Hiç şüphemiz yok Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi daim. Zeki Gül kardeşimizden sonra bende Alaca'nın ikinci vekili olmak için geliyorum, İnşallah Alaca isteyecek Yusuf Ahlatcı yapacak.”