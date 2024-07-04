AK Parti Çorum Gençlik Kolları Başkanlığına atanan Onur Civan yönetimini oluşturdu.

AK Parti Çorum Gençlik Kolları Başkanı Onur Civan yeni yönetim kurulu ile ilk toplantısını yaptı.

Toplantıda, gençlerin sosyal, kültürel ve siyasi katılımını artırmak amacıyla planlanan projeler ve etkinlikler masaya yatırıldı.

AK Parti Çorum İl Başkanı Murat Günay, gençlik kollarının yeni yönetiminin şehre ve ülkeye önemli katkılar sağlayacağına inandıklarını belirterek, yeni yönetime başarılar diledi.

AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Onur Civan ise yeni yönetim ile birlikte gençlerin sesi olacaklarını ifade ederek, gençlerin sorunlarına çözümler üretmek ve onların gelişimine katkı sağlamak için elimizden geleni yapacaklarını söyledi.

Civan, yeni yönetimin hayır olmasını dileyerek sözlerini tamamladı.