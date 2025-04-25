AK Parti Çorum Gençlik Kolları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle düzenlediği etkinlikte çocuklara hediye dağıttı.

Millet Bahçesi’nde yapılan programa AK Parti Çorum Gençlik Kolları Başkanı Onur Civan ve yönetimi de katıldı.

Çocukların bayram coşkusuna ortak olan AK Partili gençler etkinlikte yaklaşık 1500 çocuğa çeşitli hediyeler verdiler.

AK Parti Çorum Gençlik Kolları Başkanı Onur Civan yaptığı açıklamada, “Gazi Meclisimizin açılış yıl dönümünde, çocuklarımızla birlikte hem bayram coşkusunu yaşadık hem de zulüm altındaki Filistinli kardeşlerimizi unutmadık. Onların da yarınlara umutla bakabilmesi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” dedi.



