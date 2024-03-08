Saadet Partisi Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Mesut Doğan, 31 Mart Yerel Seçimleri dolayısıyla geldiği Çorum'da teşkilat mensuplarıyla buluştu.

Toplantıda konuşan Doğan, AK Parti’nin köşeye sıkıştığını belirterek, “Sıkı çalışmamız hâlinde 31 Mart Seçimleri ile birlikte yeni bir dönemi başlatabiliriz. Dolayısıyla bu seçimlerden sonra siyasî denklem de büyük ölçüde değişebilir” dedi.

Perşembe akşamı, Saadet Partisi İl Başkanlığı'nda gerçekleşen değerlendirme toplantısına, SP Genel İdare Kurulu Üyesi Ahmet Bölükbaş, İl Başkanı İbrahim Zorlu ve Belediye Başkan Adayı Faruk Cıdık'ın yanı sıra çok sayıda partili katıldı.

31 Mart Yerel Seçimleri ve ülke gündemine dair görüşlerini paylaşan Mesut Doğan, Türkiye'nin en kontrolsüz ve en sahipsiz dönemini yaşadığına dikkat çekerek, "Akparti iktidarı 22 yıldır sadece günü kurtarmaya yönelik uyguladığı politikalarla ülkeyi derin bir ekonomik darboğaza sürükledi. Toplumun tüm kesimlerini olumsuz etkileyen bu ekonomik buhranın, seçimlerden sonra daha da kötüye gitmemesi için herkesin tercihi sandıkta Saadet Partisi olmalı." diye konuştu.

"MİLLÎ GÖRÜŞ'ÜN MAYASI, SAADET"

Merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ın önderliğindeki Millî Görüş'ün tek ve gerçek temsilcisi olduklarını yineleyen Doğan, "Saadet Partisi, Millî Görüş'ün mayasıdır. Yıllardır ne yazık ki duymadığımız hakaret, uğramadığımız iftira kalmadı. Ancak 20 yıllık sabrın sonunda çok şükür Meclis'e girdik. Genel Kurul'da sergilediğimiz azim ve tutum göstermiştir ki bizimle birlikte Meclis'e can geldi, ruh geldi. Eğer biz Meclis'te olmasaydık, İsrail'e giden gemileri kimse ortaya çıkarmayacaktı. Zaman gösterdi ki Türkiye'nin bize ihtiyacı var. Şimdi sıra Millî Görüş Belediyeciliği'ni yeniden canlandırmaya geldi." diye konuştu.

"CHP İLE EN BÜYÜK İYİLİK HAREKETİNİ BAŞARDIK"

Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nde Cumhuriyet Halk Partisi ile yaptıkları ittifaka da değinen Saadet Genel Sekreteri, "Millî Görüş medeniyetinde, bu ülkenin her bireyini kardeşimiz olarak görürüz. Din, dil, ırk ve mezhep ayrımı yapmak, kutuplaştırıcı olmak bizim anlayışımızda yoktur. Dolayısıyla bu kadar kutuplaşmanın olduğu bir dönemde yaptığımız ittifak, geçmiş ve gelecek yüz yılın en güzel, en büyük iyilik hareketi olarak tarihe yazılmıştır. Bu kardeşlik ittifakının önemi ve iki tarafa yönelik yapılan olumsuz eleştirilerin haksızlığı da zamanla daha iyi anlaşılacaktır. Nitekim 20 yıllık bir sabrın sonunda Meclis'te güçlü bir şekilde temsil fırsatı bulduk." şeklinde konuştu.

"İYİCE KÖŞEYE SIKIŞTILAR"

31 Mart Yerel Seçimleri'nden son derece umutlu olduğunu belirten ve sahada çalışan teşkilat mensuplarına teşekkür eden Doğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "AK Parti, tabanıyla birlikte hiç olmadığı kadar köşeye sıkıştı. Bunun iki esas nedeni, toplumun tüm kesimlerinin etkisini yoğun bir şekilde hissettiği ekonomik darboğaz ve pek görünmese de Filistin meselesidir. Sıkı çalışmamız hâlinde 31 Mart Seçimleri ile birlikte yeni bir dönemi başlatabiliriz. Dolayısıyla bu seçimlerden sonra siyasî denklem de büyük ölçüde değişebilir."

"AK PARTİ BÜTÜN DÖKÜLÜR!"

Saadet Partisi Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Mesut Doğan, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin geleceğine yönelik öngörüsünü ise "AK Parti'den tane çıkmaz. Ak Parti bütün dökülür." sözleriyle ifade etti.

"EMEKLİYE SAHİP ÇIKACAĞIZ"

Ekonomik kriz nedeniyle en çok ezilen kesimlerden biri olan emeklilere yönelik iyileştirici adımlar attıklarını da söyleyen Mesut Doğan, "Millî Görüş medeniyetinde, herkes istediği yaşta emekli olabilir. Emeklilerin daha iyi yaşam şartlarına sahip olması için hazırladığımız kanun teklifini yakında Meclis'e sunacağız." şeklinde konuştu.