AK Parti İl Başkanlığı için dün temayül yoklaması yapıldı.

İl Başkanı Av. Murat Günay’ın 25 Ocak’ta yapılması plananan kongrede aday olmayacağını açıklamasının ardından partide temayül yoklaması gerçekleştirildi.

AK Parti Çorum Koordinatörü Bahar Ayvazoğlu öncülüğünde, Samsun Milletvekili Ersan Aksu ve Tokat Milletvekili Cüneyt Aldemir gözetiminde parti binasında gerçekleştirilen temayül yoklamasında il yönetim kurulu, ilçe başkanları, il, ilçe gençlik kolları ve kadın kolları başkanları, il genel meclis üyeleri, belediye başkanları ve belediye meclis üyeleri il başkanı görmek istedikleri 3 kişinin ismini yazarak oy kullandılar.

Komisyon daha sonra bazı isimlerle yüz yüze görüşmeler gerçekleştirdi.