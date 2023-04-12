AK Parti, seçim startını önceki gün verdi.

Ankara Spor Salonu’nda yapılan programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Seçim Beyannamesi’ni de açıkladı.

Toplantıda AK Parti’nin milletvekili adayları da tanıtıldı.

Programa Çorum’dan AK Parti İl Başkanı Murat Günay, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, milletvekili adayları; Yusuf Ahlatcı, Oğuzhan Kaya, Zeki Gül, Ramazan Kelepircioğlu, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, İl Gençlik Kolları Başkanı Fatih Temur ile İl Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir katıldı.

Toplantı, İstiklal Marşı ve tanıtım filmiyle başladı. Daha sonra Yücel Arzen ve korosu müzik seslendirdi.

Daha sonra AK Parti’nin Seçim Beyannamesi’ni açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önümüzdeki dönemde Türkiye’yi ve Türk milletinin dünyada hak ettiği yere getirmek için çalışacaklarını dile getirerek, “Enflasyonu yeniden tek haneli rakamlara düşürerek, ülkemizi bu sorundan mutlaka kurtaracağız. Kamuya işe alımları, görevin getirdiği zorunluluklar dışında mülakatı kaldırarak, gençlerimizin sınavlardaki başarı sıralamasına göre yapacağız. Ankara-İstanbul arasında süper hızlı tren hattı kuracağız. 6-G teknolojisinin hazırlıklarına başlayacağız. Hayata geçireceğimiz ‘gelir tamamlayıcı aile destek sistemiyle’, hiçbir hanenin gelirinin belirli bir seviyenin altına düşmemesini temin edeceğiz” dedi.

ADAYLARDAN MESAJLAR

AK Parti Çorum milletvekili adayları sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarda Türkiye Yüzyılı vurgusunda bulundular.

Milletvekili adaylarının paylaşımları ise şöyle:

YUSUF AHLATCI

Türkiye Yüzyılı hedefi ile çıktığımız bu kutlu yolda 14 Mayıs seçimlerinde milletvekili adayı olmaya hak kazanan tüm yol arkadaşlarımızı can-ı gönülden tebrik ediyor, başarılar diliyorum. "Türkiye için hemen şimdi" diyerek hep beraber canla başla çalışmanın vaktidir. Milletimizle birlikte varacağımız hedef bellidir, hedefe ulaştıracak lider bellidir. Milletimizin desteği ve teveccühüyle 14 Mayıs'ta bir kez daha büyük bir zafer kazanacak ve Liderimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden Başkan yapacağız.

OĞUZHAN KAYA

Doğru zamanda, doğru ‘adamla’ ve sağlam adımlarla ulaşacağımız Türkiye Yüzyılı için. Haydi bismillah.

ZEKİ GÜL

Sayın Cumhurbaşkanımız, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleştirilen aday tanıtım toplantısına katıldık.14 Mayıs'ta sandıkları patlatmaya söz verdik. Çorum için, ülkemizin bekası için durmak yok yola devam. (Haber Merkezi)