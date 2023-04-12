HURŞİT BOZKURT

AK Parti Milletvekili Aday Adayı Erol Taşkan, 14 Mayıs’ta yapılacak seçimlerde AK Parti’den milletvekili sıralamasına giren adaylara başarılar dileyerek, genelde Cumhur İttifakı’nın başarısı, özelde ise AK Parti’nin başarısı için çalışmaya devam edeceğini söyledi.

Erol Taşkan, sıralamaya giren Yusuf Ahlatcı, Oğuzhan Kaya, Zeki Gül ve Ramazan Kelepircioğlu’nun değerli bir görev üstlendiklerini kaydetti.

"Aday Adaylığı sürecinde hakettiğimin üzerinde ilgi ve samimiyet gördüm."diyen Taşkan, "Bu benim için tarifsiz bir gurur olarak, şu fani ömrümün en kıymetli nişanı oldu. Değer veren, destek olan tüm dostlarıma ve hemşehrilerime minnet ve teşekkürlerimi bildiriyorum.” açıklamasında bulundu.

Genelde Cumhur İttifakı’nın başarısı, özelde ise AK Parti’nin başarısı için çalışmaya devam edeceklerini belirten Taşkan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Zira biz bu meseleyi kuru bir parti davası değil, vatan meselesi, beka meselesi olarak görüp iman edenlerdeniz. Ama-fakat demeksizin, hiç bir gücenmişlik veya bahaneye sığınmaksızın, bu cennet vatan üzerinde oynanmak istenen kirli tuzaklara fırsat vermemek boynumuzun borcu, ömrümüzün diyetidir. Canlarını vererek bu aziz vatanı bize yurt olarak bırakan ecdadımızdan aldığımız kutlu emaneti, gelecek nesillerimize tertemiz bırakabilmek için önümüzdeki 14 Mayıs seçimlerini Çanakkale ruhuyla, 15 Temmuz ruhuyla tamamlayacağız. Dünya lideri, medarı iftiharımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı yalnız bırakmamak, Abdulhamit'in yalnızlığına terketmemek bizim için ar kadar namus kadar boyun borcudur. Rabbim'den duam o ki, bu milleti kıyamete dek payidar kılsın, bağımsızlığımızı korusun, mazlumun umudu etsin, üzerimizde oynanan oyunlara karşı ferasetli olup, vatandan yana, devletten yana sözünü esirgemeyen, gereğini yapmaktan geri durmayanlardan eylesin.”