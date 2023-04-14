FATİH BATTAR

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerine 30 gün kala AK Parti Çorum Milletvekili adayları seçim startını bugün Hıdırlık Camii'nden başlattı.

AK Parti Çorum Milletvekili Adayları Yusuf Ahlatcı, Oğuzhan Kaya, Zeki Gül ve Ramazan Kelepircioğlu, AK Parti mevcut milletvekili Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Murat Günay, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, AK Parti il ve merkez ilçe teşkilatı Cuma namazını Hıdırlık'ta kılarak, seçim çalışmalarına başladı.

AK Parti'nin seçim startı ile ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın; "Yine Besmelelerle, yeni zaferlere. 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanımız ve milletimizin kazanacağı şanlı zaferin besmelesini Hıdırlık'ta medfun Sahabe Efendilerimizin huzurunda çekerek yola revan olduk. 4'te 4 için, Çorum için aşkla, doğru zamanda doğru adamın yanında, doğru adımlarla yola devam ediyoruz." ifadelerini kullandı