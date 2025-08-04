AK Parti İl Başkanı Av. Yakup Alar, Çorum’da son günlerde çarşı-pazarda bir dizi ziyaretler yaparken, neden sahada olduklarının da cevabını açıkladı.

AK Parti teşkilatları ile Çorum’un dört bir yanında olduklarını belirten Yakup Alar, “Hemşehrilerimizle aynı sofrada, aynı sokakta, aynı hissiyattayız.

Teşkilatlarımız ile birlikte Çorum’un dört bir yanındayız. Bazen bir parkta, bazen bir çay ocağında, kimi zaman bir mağazada, bazen de bir ev ziyaretinde ansızın hemşehrilerimizin karşısına çıkıyoruz” dedi.

Şehrin nabzının salonlarda değil, sokaklarda attığını ifade eden Alar, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Çünkü biz biliyoruz ki; bir şehrin, bir memleketin nabzı salonlarda değil, sokaklarda atar. Gerçek ihtiyaçlar, gerçek beklentiler ekranlarda değil, vatandaşın gözünde, ses tonunda, bir çay ikramında saklıdır.

Halkımızın ne düşündüğünü, ne hissettiğini, neye sevindiğini ya da hangi konuda kaygılandığını ancak aralarına girerek, yüz yüze bakarak anlayabiliriz. İşte bu yüzden sahadayız, halkımızın tam yanındayız.

Çorum’a hem eser kazandırıyoruz, hem hizmet ediyoruz hem de gönül siyaseti yaparak vatandaşımızın dertleriyle hemhal oluyoruz. Sadece fiziki yatırımlar değil; samimiyet, muhabbet ve güven de inşa ediyoruz.

Gittiğimiz her yerde terörsüz bir Türkiye için verdiğimiz mücadeleyi anlatıyor, halkımızın merak ettiklerini, kafalarındaki tereddütleri açıklığa kavuşturmaya gayret ediyoruz. Gönülden gönüle bir yol kurmak, yüz yüze konuşmak, göz göze gelmek kadar kıymetli hiçbir şey yok.

Bu ziyaretlerimiz artarak sürecek inşallah. Her bir hemşehrimizin duası ve desteğiyle, Türkiye Yüzyılı’na emin adımlarla yürüyoruz.