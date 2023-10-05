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AK Parti İl Başkanı Av. Murat Günay, 22 yıllık siyasi tarihinin istisnasız her gününü millete hizmet yolunda harcayan AK Parti’nin, bugüne kadar birçok sınavdan geçtiğini ve tarihte benzerine pek rastlanmayan badireler atlattığını söyledi.

7 Ekim 2023 tarihinde “Türkiye Yüzyılı için hep yeni, hep ileri” mottosuyla yapılacak olan AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi öncesinde basın açıklaması yapan Murat Günay, “14 Ağustos 2001’de Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde “Aydınlığa Açık, Karanlığa Kapalı” şiarıyla kurulan AK Parti’miz, 3 Kasım 2002’den bu yana girdiği her seçimde milletimizin derin teveccühüne mazhar olmuştur. Partimiz kendisine gösterilen bu güveni karşılıksız bırakmayarak, eğitimden sağlığa, enerjiden ulaşıma, turizmden tarıma, kısacası her alanda Türkiye’ye sayısız eser ve hizmet kazandırmıştır” dedi.

22 yıllık siyasi tarihinin istisnasız her gününü millete hizmet yolunda harcayan AK Parti’nin, bugüne kadar birçok sınavdan geçtiğini ve tarihte benzerine pek rastlanmayan badireler atlattığını dile getiren Günay, “Bu badirelere karşı her defasında milli iradeye koşmuş, sandıktan başka iktidar yolu tanımamıştır. Yaklaşık çeyrek asırdır; 7 genel seçim, 4 yerel seçim, 3 referandum ve 3 cumhurbaşkanlığı seçimi olmak üzere toplam 17 kez milletimizin huzuruna çıkıp tümünden zaferle ayrılan partimizin bu başarılarının arkasında yatan en önemli unsurlardan bir diğeri ise dinamik kalmayı başarabilmesidir. AK Parti yenilendikçe güçlenen bir dava hareketi olmuştur” ifadelerini kullandı.

“Nice başarılar ve seçim zaferlerine rağmen bizler her defasında kan tazelemeyi adeta kendimize bir vazife olarak biliyoruz” diyerek sözlerine devam eden Günay, “Değişimi dilinden düşürmeyenlerin ise koltuklarına nasıl sıkı sıkıya sarıldıklarına, karanlıkta ıslık çalarcasına sorumluluk almadan nasıl birbirlerini suçladıklarına, hep birlikte şahitlik ediyoruz. Bununla beraber bazı siyasi partilerin kongrelerinde hâkim olan kaos ve kargaşayı endişeyle takip ediyoruz. Tüm bu süreç içerisinde yaşananlar, kişisel hırslarını demokrasinin önüne koyanların milletimizin menfaatine yönelik herhangi bir politika üretemeyeceklerini kanıtlamaktadır.

Değişime direnen, bugün sergiledikleri etik dışı siyasetle bize demokrasi dersi vermeye kalkışan zihniyete karşı, AK davanın birer neferleri olarak bizler, eski-yeni ayrımı yapmaksızın her zaman en ön saflarda milletimize hizmet etmekteyiz. 22 yıldır değişen ve yenilenen dinamik kadrolarla Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını Türkiye Yüzyılı olarak taçlandırmakta kararlıyız. Liderimiz, Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın arkasında durarak yenilikçi bakış açımızla, daima üreten ve gelişen bir misyon ortaya koymakta ısrarcıyız. Bu kongre sürecimiz de tamamen bu yaklaşıma hizmet edecektir. Hep yeni hep ileri diyerek kuşkusuz eser ve hizmet politikamızı da bir üst lige çıkarmayı hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda önümüzdeki yerel seçimlere güçlü bir kadroyla hazırlanacağız. Kongremizle birlikte milletimizin huzuruna her defasında olduğu gibi ilk günkü aşk ve heyecanla çıkacağız. Böylelikle Cumhuriyetin Yüz Akı Türkiye’nin Ortak Aklı AK Parti’mizin, geleceğe emin adımlarla yürümesini sağlayacağız.

4. Olağanüstü Büyük Kongre’mizin partimiz ve milletimiz açısından hayırlara vesile olmasını diliyor, hepinizi saygı ile selamlıyoruz” şeklinde belirtti.