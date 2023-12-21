21 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek yerel seçimler öncesi siyasi partiler hazırlıklarını hızlandırdı.

AK Parti'nin özellikle İstanbul'daki adayının kim olacağı merak edilirken, parti sözcüsünden açıklama geldi.AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, 10 ilde çalışmaların tamamlandığını, aday açıklama takviminde esneme olabileceğini belirtti.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: 10 İLDE ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI

Çelik şunları söyledi: "Aday belirleme süreci devam ediyor. Şu ana kadar 10 ilde çalışmalar tamamlandı. Ankara, Adana, İzmir, İstanbul, Balıkesir, Samsun, Bursa, Sakarya, Gaziantep, Malatya ve Trabzon görüşmeleri yapıldı. Diğer illerle de bu çalışmalar devam edecek. Buraya davet ediliyorlar ve istişare gerçekleşiyor. Teşkilatlarımız güçlü bir şekilde seçimlere hazırlanıyor. Cumhur İttifakının birlik ve beraberliğini koruyacak şekilde temaslar sürüyor. Takvimde bir esneme olabilir. Açıklama ile ilgili bir revizyon yapabiliriz."