AK Parti'de Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanıyor.

2'Sİ BÜYÜKŞEHİR 5 İL BAŞKANI DEĞİŞİYOR

MYK'da ana gündem 31 Mart yerel seçimleri sonrası ortaya çıkan 'değişim' talebi ve iç muhasebe. 2'si büyükşehir olmak üzere 5 il başkanının değişmesi bekleniyor. İlçe başkanları özelinde de çalışmalar yürütülüyor. MYK'da yerel seçimler sonrası ortaya çıkan tablo ve teşkilatlardaki son duruma ilişkin de detaylı bir şekilde ele alınacak.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN 'DEĞİŞİM' MESAJLARI

Hatırlanacağı üzere Başkan Recep Tayyip Erdoğan, seçim gecesi yaptığı balkon konuşmasında "Milletimizin başta değişim ve yenilenme talebi olmak üzere sandık sonuçlarıyla bize ulaştırdığı beklentinin farkındayız" özeleştirisinde bulunmuştu.

Erdoğan daha sonrasında "Yeri ve zamanı geldiğinde; kırmadan, dökmeden, küstürmeden değişimi yapacağız." mesajı vermişti.

Haber 7