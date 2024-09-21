AK Parti Çorum’da kongre sürecine giden yolda önemli adım olan delege seçimleri başladı.

Parti tüzüğü ile Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) tarafından belirlenen kongre takvimine göre, Çorum’da, 14 ilçede ve mahallelerde 630 delegeyi belirlemek için parti binasında kurulan sandıklarda oy kullanma işlemi gerçekleştirildi.

Delege seçimlerine partililerin yoğun ilgi gösterdiği görüldü.

Saat: 09:00’da başlayan delege seçimleri saat: 16:00’da sona erdi.

Sandıktan çıkacak sonuca göre delegeler belirlenerek Merkez İlçe Başkanlığı için oy kullanacak.

Delege seçimleri hakkında açıklamalarda bulunan AK Parti İl Başkanı Murat Günay, “630 delegenin seçimi yapıldıktan sonra genel merkezin belirlediği takvime göre belde ve ilçe kongreleri yapılacak. Sonra da il kongresi yapılacak. Tüm ilçelerde delege seçimleri başladı bir kısmı da yarın yapılacak. Delege seçimlerinin ülkemize ve partimize şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.