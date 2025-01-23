AK Parti İl Başkanı Murat Günay, 25 Ocak 2025 Cumartesi günü yapılacak il kongresinde bayrağı İl Başkan Adayı olarak açıklanan Yakup Alar'a teslim edeceğini açıkladı.

Günay yaptığı açıklamada; "AK Parti İstanbul Milletvekili Yahya Çelik, AK Parti Sivas Milletvekili Hakan Aksu, AK Parti Tokat Milletvekili Cüneyt Aldemir, AK Parti İl Koordinatörü. Bahar Ayvazoğlu'nun ilimize gerçekleştirdiği ziyarette AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığımız ile yapılan istişareler sonucunda 8. Olağan İl Kongresi İl Başkanı Adayımız olarak Sn. Yakup Alar'ın açıklandığı toplantımızda, Belediye Başkanlarımız, İlçe Başkanlarımız ve teşkilatlarımızın tüm kademeleri ile biraraya geldik. Bayrağı devralan kıymetli Başkanımıza çalışmalarında başarılar dilerim." ifadelerine yer verdi.