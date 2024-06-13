AK Parti Çorum İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Onur Civan, genel merkezin talimatıyla Gençlik Kolları Başkanlığı'na getirildi.

Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Fatih Temur'un İl Genel Meclis Başkanlığı'na seçilmesi nedeniyle boşalan koltuğa başkan yardımcısı Onur Civan getirildi.

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Kadir İnan başkanlığa getirilen Onur Civan'ı tebrik ederek;

"Çorum İl Gençlik Kolları Başkanlığı görevine Onur Civan kardeşimiz atanmıştır. Başarılar dilerim. Çorum İl Genel Meclis Başkanlığına seçilmesi sebebiyle görevi devreden Fatih Temur kardeşimize şimdiye kadar yapmış olduğu çalışmalardan dolayı teşekkür ederim. Çorum’umuza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı