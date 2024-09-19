AK Parti’de 8. Olağan Kongre süreci 21 Eylül Cumartesi günü başlıyor.

8 yıldır merkez ilçe başkanlığı yapan Erhan Akar, kongre süreciyle ilgili açıklama yaptı.

Kongre sürecinin ilk ayağının merkez ilçe delege seçimleri olduğunu belirten Akar, seçimlerin 21 Eylül Cumartesi günü 09:00 ile 16:00 saatlerinde Ak Parti Binasında yapılacağını duyurdu.

Kendisinin parti tüzüğünde yer alan 3 dönem kuralı nedeniyle merkez ilçe başkanlığa aday olmayacağını dile getiren Akar, “Kongre gününe kadar görevimi ifa edip kongre günü yeni seçilecek olan kardeşimize devredeceğim. Partimizin ve halkımızın şahsımıza vereceği yeni görevlendirilmelerle yolumuza durmadan yorulmadan dolu dizgin devam edeceğiz” dedi.

Akar, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Değerli hemşehrilerim;

Bilindiği üzere partimiz 8. Olağan kongre sürecine girmiştir. Öncelikle 8. Olağan kongre sürecimiz partimize, ilimize ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum.Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Ak Partimiz, milletimizin bizzat kendisinin kurduğu ve kurulduğu yıldan bugüne kadar kesintisiz olarak iktidarda tuttuğu bir partidir. Liderimiz, Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın “Biz Milletimizin gücünün üzerinde bir güç tanımıyoruz.” dediği, Millete hizmet ve millete hizmetkar olma düsturunu tüm vesayet odaklarının, kurumların ve şahısların üzerinde tutmuş bir partidir. Aynı düstur ve heyecanla, ilk günki aşkla yeniden bismillah diyerek 8. Olağan kongre sürecimize başlıyoruz. 21 Eylül Cumartesi günü 09:00 ile 16:00 saatlerinde Ak Parti Binamızda yapacağımız merkez ilçe delege seçimlerimize tüm merkez ilçe üyelerimizi oy kullanmaya davet ediyorum.

Bundan önceki tüm kongrelerde olduğu gibi bu kongremizde de demokrasi şöleni havasında gerçekleştireceğiz. Ak Partimiz kendini yenileyen, toplumumuzun her kesimine hitap eden, milletimizin değer yargılarına koşulsuz şartsız sahip çıkan isimlerle yoluna dolu dizgin devam edecektir. Bugüne kadarki tüm kongrelerimizde olduğu gibi bu kongremizde de bayrak değişimleri, yenilenmeler ve değişimler gerçekleşecektir. Ak Partimizin kuruluşundan bugüne kadar hizmet etmiş tüm kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum.

Şahsım olarakta partimizin kuruluşundan bugüne kadar hizmet etmiş ve etmeyede devam edecek bir kardeşinizim. Siyaset arenasının en alt tabanından yetişmiş, Gençlik Kolları Mahalle Başkanlığından, Başkan yardımcılıkları ve Gençlik Kolları İl Başkanlığı görevi, İl Genel Meclis Üyeliği ve Meclis üyeliği esnasında bir çok komisyonda görevler ve başkanlıklar, İl Başkan Yardımcılığı, akabinde Merkez İlçe Başkanlığı görevini ise 3 dönem yaklaşık 8 yıldır yürütmekteyim. Bu hizmet yarışında partimize ve Çorum’umuza yıllarca hizmet ettim. Partimizin bundan sonraki süreçte tarafıma tevdi edeceği yeni görevlerde de Çorum’umuza ve memleketimize hizmet etmeye devam edeceğim. Parti tüzüğümüzün 3 dönem kuralı ( 3 Dönem Üst Üste Görev Yapan Kişi 4.dönemde aynı göreve aday olamaz fakat parti içerisinde farklı görevlerde bulunabilir, aday olabilir) maddesi ve partimizde alacağımız yeni görevlerle şehrimize ve milletimize hizmet edebilmek amacıyla ileri bir tarihte yapılacak olan merkez ilçe kongremizde de bayrak değişimine gideceğiz.

Kongre gününe kadar görevimi ifa edip kongre günü yeni seçilecek olan kardeşimize devredeceğim. Partimizin ve halkımızın şahsımıza vereceği yeni görevlendirilmelerle yolumuza durmadan yorulmadan dolu dizgin devam edeceğiz. Tüm Çorumlu Hemşehrilerime sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Durmak Yok Yola Devam…”