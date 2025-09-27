AK Parti Çorum Merkez İlçe Teşkilatı, Gülabibey Mahallesi’nde düzenlenen istişare ve değerlendirme toplantısıyla bir araya geldi.

Toplantıya Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz, Yerel Yönetimler Başkanı Şevket Şakar, Yönetim Kurulu Üyesi Zerrin Yalçın, Mahalle Başkanı Hüseyin Dönmez ve Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.

Gülabibey Mahalle Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri mahalle çalışmaları ve yerel hizmetler üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz, birlik ve beraberliğe dikkat çekerek, “Çorum’umuz için el ele, gönül gönüle hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz.Biz biliyoruz ki bu dava, koltuk ve makam için değil; millet ve ümmet için vardır. Dün tankların önüne yatan, bayrağını ve ezanını korumak için canını ortaya koyan Ömerler ve Fatmalar yine buradadır. Onlar her seçimde, her meydanda, her krizde omuz omuza yürüyen asıl güçtür. Çünkü bu yol uzun bir yol. Çünkü bu dava sadece bugünün değil, yarının da davasıdır. Ve biz inanıyoruz ki: Allah’ın vaadi haktır.Ümit bizdedir, gelecek bizdedir.” ifadelerini kullandı.