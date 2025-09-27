Çorum'da Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında Cuma namazı çıkışı vatandaşlara Ahilik pilavı dağıtıldı.

Etkinliğe Vali Ali Çalgan, AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz, İl Müftüsü Şahin Yıldırım ve ÇESOB Başkanı Recep Gür katıldı.

Vali Ali Çalgan Cuma namazı sonrası ahilik pilavı dağıttıktan sonra camide oturan vatandaşlarla sohbet ederek, hal-hatırlarını sordu.

Muhabir: Fatih Akbaş