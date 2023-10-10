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AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, “Borçlar Kanunu’nda düzenlenen yeni bir tanımlama ve düzenleme getiriyoruz. 100 günün altındaki turizm amaçlı konaklama ve kira ilişkisi artık Turizm Bakanlığı’nın vereceği belge ile düzenliyoruz” dedi.

Güler, AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya ile birlikte AK Parti Grubu’nda açıklama yaptı.

Güler, konutların turizm amaçlı kullanılmasına yönelik ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifini TBMM Başkanlığı’na sunacaklarını söyleyerek, teklifin 30 madde olduğunu belirtti. Güler, “Kanun teklifinin 8 maddesi konutların turizm amaçlı kullanılması kiralanmasına ilişkin düzenlemeler. Diğer 4 maddemiz 2252 Kültür bakanlığı Döner Sermaye Kanunu düzenlememiz, 6 maddemiz 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ve 7174 sayılı Kapadokya hakkında kanununa ilişkin, 6 maddemiz 7183 sayılı Türkiye Turizm Tanıtma ve Geliştirme Ajansı kanununda düzenlemeler” diye konuştu.

Güler şöyle devam etti:

“Borçlar Kanunu’nda düzenlenen yeni bir tanımlama ve düzenleme getiriyoruz. 100 günün altındaki turizm amaçlı konaklama ve kira ilişkisi artık Turizm Bakanlığı’nın vereceği belge ile düzenliyoruz. Kapsam dışında olanların Turizm Bakanlığı hem çalışanları hem de Valilik açısından denetleme getiriyoruz. Turizm bölgelerinde çevreye dair atık ve arıtma sisteminde ciddi yatırıma ihtiyaç duyulmaktadır. Kültür ve Turizm Bakanlığımız turizm bölgelerinde atık sisteminin iyileştirilmesi, artma sistemlerinin inşası açısından döner sermaye bütçesinin kullanılmasını öngörüyoruz.”